Avec un deuxième tour signé en 73 coups, Thomas Detry a cédé sa première place et se retrouve 7e, ex aequo, dimanche soir à la veille du dernier tour de l'European Open (European Tour/1,2 million), qui se déroule sur le terrain de golf Green Eagle à Winsen, près de Hambourg, en Allemagne.Après deux bogeys sur les deux premiers trous, le Bruxellois de 28 ans a été contraint de rattraper son retard. Avec des birdies sur le troisième et le neuvième trou, Detry a redressé la situation. Au dixième trou, il a dû accepter un double bogey, après quoi il a maintenu le par pendant sept trous. Sur le dix-huitième et dernier trou, Detry a réalisé un autre birdie, ce qui l'a amené à un au-dessus du par. Au classement, le 110e mondial compte deux coups de retard sur le duo de tête Antcliff Maverick et Matthew Southgate. Le tournoi, qui a exceptionnellement commencé un samedi, se joue en trois tours et se termine le lundi en raison des mesures anti-coronavirus allemandes. (Belga)