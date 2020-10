Thomas Detry est passé de la huitième à la sixième place à l'Open de Chypre de golf à l'issue du 2e tour. le Bruxellois de 27 ans a rendu une 2e carte de 67 coups sur le parcours Aphrodite Hills à Paphos qui accueille cette épreuve de l'European Tour dotée de 1 million d'euros.Detry a inscrit six birdies ainsi qu'un double bogey sur sa carte au dixième trou, un par 5. Detry, actuel 17e du classement de l'European Tour (Race to Dubai) compte trois coups de plus que le Gallois Jamie Donaldson et l'Anglais Marcus Armitage qui se partagent la tête du classement. Le duo a deux coups d'avance sur l'Anglais Richard McEvoy, le Finlandais Sami Välimäki et l'Écossais David Drysdale. Nicolas Colsaerts, après un premier tour de 69 coups, a eu besoin de 70 coups lors du deuxième tour. Le triple vainqueur sur le circuit européen a chuté de la 44e à la 62e place mais a franchi le cut. En raison de l'obscurité du vendredi soir, cinq joueurs, dont les deux leaders, ont dû terminer leur deuxième tour samedi matin. (Belga)