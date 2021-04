European Tour - Von Dellingshausen prend la tête à l'Open de Tenerife

Auteur d'un deuxième tour en 62 coups, 9 sous le par, l'Allemand Nicolai Von Dellingshausen a pris vendredi la tête de l'Open de Tenerife de golf, comptant pour l'European Tour et doté d'1,5 million d'euros.Von Dellingshausen, 571e mondial, totalise 126 coups, 16 sous le par, soit trois de moins que l'Espagnol Pep Angles. L'Ecossais Scott, auteur du meilleur score de la journée avec 61 coups, est troisième à quatre points. Pour la deuxième journée d'affilée, on a enregistré un hole-in-one sur le deuxième trou, un par 3, par l'Anglais Callum Schinkwin. Classement après le 2e tour: 1. Nicolai Von Dellingshausen (All) 126=64-62 -16 2. Pep Angles (Esp) 129=65-64 3. Scott Jamieson (Eco) 130=69-61 . Scott Hend (Aus) 130=66-64 . Eduard Rousaud (Esp) 130=64-66 . Kalle Samooja (Fin) 130=64-66 7. Chang Yikeun (CdS) 131=67-64 . Sean Crocker (USA) 131=67-64 . Dean Burmester (AfS) 131=63-68 . Torbjörn Olesen (Dan) 131=62-69 (Belga)

