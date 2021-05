Eurovision 2021 - La Belgique accède à la finale grâce à la performance d'Hooverphonic

La Belgique s'est qualifiée mardi soir pour la grande finale de l'édition 2021 de l'Eurovision, grâce à la performance du groupe Hooverphonic et de sa chanteuse de Geike Arnaert interprétant le titre "The Wrong Place".Les demi-finales se déroulent les 18 et 20 mai à l'Ahoy de Rotterdam, aux Pays-Bays hôtes de la compétition musicale. La finale se tiendra, elle, le 22 mai. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.