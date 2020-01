Le Britannique Elfyn Evans a repris la tête du Rallye de Monte-Carlo, première épreuve du championnat du monde WRC, au Français Sébastien Ogier, son coéquipier chez Toyota, à l'issue de la 10e spéciale disputée samedi matin. A mi-journée, Thierry Neuville (Hyundai) pointe en troisième position.Sur une route mêlant parties sèches et verglacées, Evans s'est montré plus rapide et Ogier se trouve maintenant à 4,8 secondes derrière lui au classement général provisoire. Troisième, Thierry Neuville (Hyundai) pointe à 16 secondes et 6/10e, devant l'autre pilote Hyundai, le Français Sébastien Loeb, beaucoup plus loin à près de deux minutes (1:56.2). "C'était une bonne spéciale", a estimé le Gallois. "J'ai pu me montrer très régulier et conserver beaucoup de vitesse tout en ne détruisant pas les clous (sur les pneus ndlr.) dans la première partie" de cette spéciale de plus de 20 kilomètres, a-t-il souligné. Ogier, déjà septuple vainqueur du "Monte", ne s'est pas montré trop déçu de son résultat. "Je suis heureux de m'en être tiré comme ça car les conditions étaient très difficiles et la route était difficile à lire". "Je suis plus confiant aujourd'hui", a confié Thierry Neuville après la SS10. "Je pensais avoir fait une bonne spéciale, mais quand j'ai vu le chrono, je me suis dit que cela n'allait pas être suffisant. Tout le monde donne le maximum, nous avions de bonnes corrections sur les notes." Deux autres spéciales doivent être disputées samedi après-midi avant que les équipages ne gagnent Monaco pour la dernière journée du rallye dimanche qui comprendra également quatre épreuves spéciales. L'Estonien Ott Tänak (Hyundai), champion du monde, a été victime d'une violente sortie de route vendredi. Lui et son copilote Martin Jarveoja vont bien. Les deux hommes sont restés en observation à l'hôpital comme le prescrit le règlement WRC. (Belga)