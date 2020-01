Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a présenté, dimanche, ses excuses pour l'attitude des Pays-Bas envers la persécution des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale."Alors que les derniers survivants sont encore parmi nous, je présente aujourd'hui, au nom du gouvernement, mes excuses pour l'action du gouvernement de l'époque. Je me rends compte qu'aucun mot ne peut qualifier ce que représente l'Holocauste", a déclaré M. Rutte durant la Commémoration annuelle nationale de l'Holocauste à Amsterdam, 75 ans après la libération du camp d'Auschwitz. 'à présent, le gouvernement néerlandais n'avait pas présenté d'excuses pour l'attitude des autorités néerlandaises envers les Juifs durant la Seconde Guerre mondiale. "75 ans après Auschwitz, l'antisémitisme est toujours parmi nous et c'est précisément pourquoi nous devons reconnaître pleinement ce qui s'est déroulé à l'époque et le prononcer à haute voix", a encore dit M. Rutte. (Belga)