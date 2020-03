Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick Step) a inscrit son nom au palmarès de Kuurne-Bruxelles-Kuurne (1.Pro). Après 201 km de course, le Danois a remporté en solitaire le second volet du weekend d'ouverture de la saison cycliste belge afin de succéder à son équipier luxembourgeois Bob Jungels. L'Italien Giacomo Nizzolo (NTT Pro Cycling) et le Norvégien Alexander Kristoff (Team Emirates) complètent le podium.Un groupe de cinq coureurs, composé du Danois Mikkel Bjerg (UAE), du Canadien Hugo Houle (Astana), des Belges Roy Jans (Alpecin-Fenix) et Boris Vallée (Wallonie-Bruxelles) ainsi que du Norvégien Jonas Abrahamsen (Uno-X Noorwegen), a compté jusqu'à 6:30 d'avance sur le peloton. Bjerg, victime d'un problème technique, a dû abandonner ses quatre compagnons du jour. Derrière, les cadors ont haussé le ton à 47 bornes de la ligne mais le peloton a refait son retard 12 km plus tard alors que les fuyards n'étaient plus qu'à une trentaine de secondes. Le quatuor s'est transformé en trio à une trentaine de kilomètres de la ligne, voyant le Danois Kasper Asgreen rejoindre Jans et Vallée, derniers rescapés de l'échappée matinale. Boris Vallée, auteur d'un effort remarquable tout au long de la journée, a été le dernier à résister à Asgreen. Mais le Danois, spécialiste de l'effort solitaire, est parti seul à neuf km de la ligne. Le Danois de 25 ans, qui comptait 8 secondes au passage de la flamme rouge, a résisté au retour des sprinteurs. Il s'est imposé avec une poignée de secondes sur le reste de la meute. C'est le 4e succès de la carrière d'Asgreen après une étape du Tour de Californie, le National danois contre-la-montre et une étape du Tour d'Allemagne, tous en 2019. Vainqueur samedi du Circuit Het Nieuwsblad et dernier vainqueur belge de l'épreuve en 2016, Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) a terminé 5e, derrière le Néerlandais Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step). Jurgen Roeldants (Movistar) a fini 8e. (Belga)