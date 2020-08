Explosions à Beyrouth - Alger dépêche 4 avions et un bateau d'aide humanitaire vers Beyrouth

L'Algérie va envoyer à Beyrouth quatre avions et un bateau chargés d'aide humanitaire, avec des équipes médicales, des pompiers, des vivres et des matériaux de construction, indique mercredi soir selon un communiqué de la présidence publié mercredi soir."Quatre avions algériens s'apprêtent à décoller pour Beyrouth", selon le communiqué publié après un entretien téléphonique entre le président Abdelmadjid Tebboune et son homologue libanais Michel Aoun. Ces appareils transporteront des équipes de médecins, de chirurgiens et de pompiers, des fournitures médicales et pharmaceutiques ainsi que des produits alimentaires, des tentes et des couvertures... Par ailleurs, un cargo acheminera des matériaux de construction qui serviront à la reconstruction de la capitale libanaise dévastée mardi par une double explosion. M. Tebboune a assuré le président libanais de "l'entière solidarité de l'Algérie avec le Liban dans cette douloureuse épreuve". La Tunisie voisine a proposé mercredi de faire venir et prendre en charge médicalement une centaine de personnes blessées dans les explosions et a annoncé l'envoi de deux avions militaires d'aide alimentaire et médicale. (Belga)

