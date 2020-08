Explosions à Beyrouth - La Banque mondiale prête à "mobiliser ses ressources" pour aider le Liban

La Banque mondiale a dit mercredi se tenir prête à mobiliser les ressources dont elle dispose pour aider le Liban, après la gigantesque explosion qui a fait plus de 100 morts, des milliers de blessés, et a ravagé une partie de Beyrouth mardi.L'institution a assuré pouvoir "déployer son expertise pour entreprendre une évaluation rapide des dommages et des besoins et pour élaborer un plan de reconstruction conformément aux normes internationales", selon un communiqué publié mercredi. Elle a proposé de "partager les leçons et les expériences du monde entier dans la gestion des processus de redressement et de reconstruction après une catastrophe". La Banque mondiale a également souligné qu'elle pourrait "participer activement à une plate-forme avec les partenaires du Liban afin de mobiliser un soutien financier public et privé pour la reconstruction". "Partenaire de longue date du Liban", elle a indiqué être "(disposée) à reprogrammer les ressources existantes et à explorer des financements supplémentaires". La Banque mondiale avait accordé au Liban en avril un prêt de 120 millions de dollars pour soutenir le secteur de la santé. Le pays connaît sa pire crise économique depuis des décennies, marquée par une dépréciation inédite de sa monnaie, une hyperinflation, des licenciements massifs et des restrictions bancaires drastiques. (Belga)

