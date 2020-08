Explosions à Beyrouth: un bateau en feu devant le port

Un navire arrimé face au port de Beyrouth est en flamme, après les violentes explosions qui ont ravagé le secteur mardi, a constaté une correspondante de l'AFP, sans qu'il ne soit possible de déterminer s'il y avait à son bord des passagers.Dans le port, un officier a demandé aux journalistes de s'éloigner du secteur, craignant une explosion du navire à cause du réservoir de carburant. Plusieurs entrepôts du port ont été dévastés, tandis que le sol est jonché de verre brisé, a constaté la correspondante de l'AFP. Une source sécuritaire sur le terrain a indiqué à l'AFP qu'il y avait encore des morceaux de corps au sol, et que les opérations se poursuivaient pour transporter les victimes. (Belga)

