Extinction Rebellion bloque l'accès au parlement allemand

Des activistes du mouvement écologiste Extinction Rebellion bloquaient mercredi soir les routes et ponts d'accès au parlement allemand à Berlin. L'action vise à demander une loi sur "l'écocide" qui criminaliserait la destruction environnementale et climatique, a expliqué une porte-parole du mouvement.Avec leurs blocages, les militants ont voulu empêcher les députés de quitter le Bundestag en voiture. D'après la porte-parole, environ 350 activistes ont participé à l'action, qui était couplée à un rassemblement à la Porte de Brandebourg. Selon la police berlinoise, aucune infraction n'a été commise pendant la protestation, qui a été décrite comme pacifique. Extinction Rebellion a annoncé une série de protestations pour mettre en lumière la destruction de l'environnement et le changement climatique cette semaine à Berlin. En raison de la pandémie de coronavirus, le nombre de participants est relativement faible en comparaison avec des actions similaires l'an dernier. Plusieurs milliers de personnes avaient participé à des flash mobs, manifestations cyclistes et autres blocages routiers. (Belga)

