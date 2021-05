Max Verstappen (Red Bull) s'est montré le plus rapide de la troisième et dernière séance d'essais libres du Grand Prix de Monaco, 5e manche du championnat du monde de Formule 1 samedi. Le Néerlandais a bouclé les 3,337 km du circuit monégasque en 1:11.924Verstappen a devancé les deux Ferrari de Carlos Sainz (+0.047) et Charles Leclerc (+0.258), auteur du meilleur temps de la deuxième séance jeudi. Valtteri Bottas (Mercedes/+0.471) et Sergio Perez (Red Bull/+0.523) complètent le top 5. Le champion du monde Lewis Hamilton (Mercedes) se classe lui 7e à 726 millièmes de Verstappen. La journée de samedi se terminera par les qualifications à 15h00. Le départ du Grand Prix de Monaco sera donné dimanche à 15h00. (Belga)