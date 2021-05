Le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes) s'est montré le plus rapide de la première séance d'essais libres du Grand Prix d'Espagne de Formule 1, quatrième rendez-vous de la saison vendredi sur le circuit de Montmelo près de Barcelone, en Catalogne.Valterri Botas a effectué son plus rapide tour de circuit (4.655 km) en 1:18.504 devançant de 33/1000es de secondes le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) qui a réussi son meilleur tour tout en fin de séance privant Mercedes du doublé. Le Britannique Lewis Hamilton, leader au classement mondial des pilotes, est 3e à 123/1000es de son équipier. Le Britannique Lando Norris (Mc Laren) est 4e devant les deux Ferrari du Monégasque Charles Leclercq, 5e, et de l'Espagnol Carlos Sainz, 6e. La deuxième séance d'essais libres est prévue vendredi encore, à 15h00. La troisième est au programme de samedi (12h00) ainsi que les qualifications (15h00). Dimanche, la course est prévue à 15h00. Lewis Hamilton, vainqueur du Grand du Bahrein et du Grand Prix du Portugal devant Verstappen, victorieux en Emilie Romagne, de 8 points au classement des pilotes. (Belga)