Malgré une équipe totalement composée de joueurs de moins de 23 ans, Liverpool est parvenu à se hisser en huitièmes de finale de FA Cup mardi soir à Anfield Road en remportant 1-0 le 'replay' qui l'opposait à Shrewsbury (D3), face à qui il avait partagé 2-2 il y a 9 jours.L'entraîneur des Reds Jürgen Klopp avait décidé de ne pas envoyer son équipe première pour disputer cette rencontre afin d'observer la mini-trêve hivernale à laquelle les équipes anglaises ont droit lors de cette saison surchargée de matches. Un choix qui n'aura finalement pas porté préjudice à Liverpool. Le deuxième onze de base le plus jeune de l'histoire du club (19 ans et 102 jours) est parvenu à s'en sortir face à Shrewsbury grâce à un but contre son camp du malheureux Ro-Shaun Williams (75e). Grâce à ce succès, Liverpool se qualifie pour les huitièmes de finale où il affrontera Chelsea. (Belga)