Facebook reporte le lancement en Europe de son application de rencontre, après que le régulateur irlandais a mené lundi une inspection dans les locaux du réseau social à Dublin (Irlande), a annoncé jeudi un porte-parole du géant américain."Nous prenons un peu plus de temps pour nous assurer que le produit soit prêt pour le marché européen", a déclaré un porte-parole de Facebook. Le groupe américain veut s'assurer que sa nouvelle application ne pose pas de problème concernant le traitement des données personnelles. Dans un communiqué mercredi soir, la Commission de protection des données (DPC) irlandaise explique avoir mené une inspection des bureaux de Facebook à Dublin lundi et recueilli des documents. Un porte-parole de la DPC a indiqué à l'AFP que c'était sa première inspection de ce type visant une grande entreprise technologique depuis la mise en place dans l'UE en mai 2018 du Règlement européen sur la protection des données (RGPD). Le siège européen de Facebook se situant en Irlande, c'est au régulateur irlandais qu'il revient de faire respecter le RGPD au nom de l'UE. La DPC explique avoir été contactée par Facebook sur son projet d'application de rencontre pour la première fois le lundi 3 février. "Nous étions très préoccupés par le fait que c'était la première fois que Facebook nous en parlait, étant donné qu'ils entendaient la lancer (...) le 13 février", juste avant la Saint-Valentin, souligne le régulateur. Ce dernier précise qu'aucune information, ni documentation, ne lui avait été fournie le 3 février sur le respect de la protection des données, ce qui l'a conduit à inspecter les bureaux irlandais de Facebook. Le réseau social a déjà lancé progressivement cette application de rencontre sur le continent américain et en Asie du Sud-Est en 2019. La nouvelle fonctionnalité compte déjà "parmi les premiers services de rencontre en ligne", s'est félicité fin janvier le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, ajoutant qu'il s'attendait à ce qu'elle "continue de croître". (Belga)