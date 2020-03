Facebook s'est lancé dans la récolte de fonds dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. L'entreprise a annoncé qu'elle doublerait les 10 premiers millions de dollars réunis par l'appel de fonds des Nations Unies et de l'Organisation mondiale de la santé (OMS)."Beaucoup de gens nous ont fait savoir qu'ils désiraient participer à la lutte contre le coronavirus mais ne savaient comment faire. Nous collaborons donc avec les Nations Unies et l'OMS et avons lancé un 'Covid-19 solidarity response fund' où chacun peut faire un don. Facebook doublera jusqu'à 10 millions de dollars en donations et 100% de ces fonds seront consacrés au soutien direct à la prévention et la détection du virus et à la réponse mondiale au déclenchement de l'épidémie", explique le patron de Facebook Mark Zuckerberg sur le réseau social. Facebook s'engage par ailleurs à un geste du même type en faveur d'une levée de fonds du Center for Disease Control and Prevention (CDC) aux Etats-Unis. Le "Covid-19 Response Fund" est le premier fonds commun créé pour soutenir les efforts fournis au niveau mondial pour endiguer l'épidémie. Il est géré par la Swiss Philanthropy Foundation. Il accueillera les dons des particuliers et entreprises suisses mais aussi d'autres pays grâce au réseau "Transnational Giving Europe", un réseau d'organisations européennes facilitant la philanthropie transnationale. En Belgique, la coordination est aux mains de la Fondation Roi Baudouin. Les dons peuvent être faits au numéro de compte BE10 0000 0000 0404 de la Fondation Roi Baudouin, accompagnés de la communication libre "L60355 : TGE - CH - Covid-19 Fund" ou structurée ***126/0355/00050***. Les donateurs désirant passer par Facebook peuvent se rendre sur la page "COVID-19 Solidarity Response Fundraiser for WHO with $10 Million Match". Lundi midi, plus de 3.555.000 dollars avaient déjà été récoltés, soit quelque 3.178.000 euros. (Belga)