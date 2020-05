Fédération Wallonie-Bruxelles - La plupart des directeurs généraux de l'administration sont reconduits dans leur fonction

Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a reconduit dimanche la plupart des mandataires pour le ministère de la Fédération et différents Organismes d'Intérêts Publics (OIP). Ces mandats prendront cours à partir du 1er juin 2020 et viendront à échéance le 31 décembre 2024.On relèvera ainsi que Frédéric Delcor a été reconduit au grade de secrétaire général du ministère de la Communauté française; tout comme Lise-Anne Hanse, à celui d'administratrice générale de l'administration générale de l'Enseignement; Liliane Baudart à celui d'administratrice générale de l'administration générale de l'Aide à la jeunesse et du Centre pour mineurs dessaisis; Annie Devos comme administratrice générale de l'administration générale des Maisons de Justice; Alain Laitat, comme administrateur général de l'administration générale du Sport; Olivier Degryse comme directeur général de la direction générale de la Coordination et de l'Appui; et Sébastien Yerna, comme directeur général de la direction générale du Budget et des Finances. A ce grade supérieur, les changements concernent Vincent Point, ex-directeur général adjoint des Prestations, nommé directeur général de la Direction générale de la Fonction publique et des Ressources humaines; et Freddy Cabaraux, ex-directeur général adjoint au service de l'inspection de la Culture, qui devient l'administrateur général de l'administration de la Culture. Au-delà d'une série de confirmations ou nominations aux grades de directeur et directrices généra(ux)(ales) ajoint(e)s, on observe la reconduction dans leur mandat de Fabrice Aerts-Bancken au grade de directeur général de la direction générale de l'enseignement obligatoire, d'Etienne Gilliard au grade de directeur général de la direction générale de l'Enseignement supérieur, de l'enseignement tout au long de la vie et de la recherche scientifique; et de Lisa Salomonowicz. Benoît Parmentier reste l'administrateur général de l'Office de la Naissance et de l'Enfance (ONE) et Pascale Delcomminette, l'administratrice générale de Wallonie-Bruxelles International. (Belga)

