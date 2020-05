Federica Mogherini, jusqu'il y a peu Haute représentante à la politique étrangère de l'Union européenne, a été nommée rectrice du collège d'Europe, a annoncé mardi cette université privée établie à Bruges et à Natolin (Pologne) et spécialisée dans la formation aux affaires européennes.L'Italienne entamera son mandat le 1er septembre prochain en succédant à l'Allemand Jörg Monar, qui dirigeait l'établissement depuis 2013. Mme Mogherini était déjà liée au collège en tant que professeure invitée au département de relations internationales et d'études diplomatiques de l'Union européenne. Sa nomination a toutefois suscité ces dernières semaines quelques remous, ses détracteurs affirmant qu'elle ne disposait pas des qualifications académiques suffisantes pour devenir rectrice. Sa candidature avait émergé après une première liste restreinte de cinq candidats qui n'avait pas permis de trouver la personnalité adéquate. Une commission de sélection, présidée par Herman Van Rompuy, ancien Premier ministre belge et ex-président du Conseil européen, avait établi, après un entretien avec l'intéressée, qu'elle disposait du profil recherché. Le conseil académique du collège d'Europe avait suivi cet avis, à la suite de quoi le conseil d'administration a approuvé formellement la nomination mardi. Le prestigieux collège d'Europe a été fondé en 1949 est est parfois comparé à l'ENA française pour sa capacité à générer de hauts dirigeants de l'administration européenne. (Belga)