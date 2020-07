La frontière entre les deux États les plus peuplés d'Australie, ceux de Victoria et de Nouvelle-Galles du Sud, va être fermée à partir de mercredi pour tenter de contenir le rebond de l'épidémie de Covid-19 à Melbourne (Victoria), seconde ville de l'île continent.Le Premier ministre du Victoria, Daniel Andrews, a annoncé lundi qu'un record de 127 nouveaux cas de coronavirus avait été enregistré dans l'État lors des dernières 24 heures. Au cours d'une conférence de presse, il a dès lors fait part de la décision de fermer, à partir de mercredi, la frontière avec l'État voisin de Nouvelle-Galles du Sud, dont la capitale est Sydney. La fermeture a été décidée en concertation avec le Premier ministre australien Scott Morrison et la Première ministre de Nouvelle-Galles du Sud Gladys Berejiklian. Cette frontière interne est la seule qui était demeurée ouverte à ce stade au cours de la pandémie. Mais face à la résurgence de l'épidémie au Victoria, les voyages entre les deux plus grandes villes du pays, Melbourne et Sydney, avaient déjà été fortement déconseillés. La dernière fois que la frontière a été fermée entre les deux États remonte à 1919, durant l'épidémie de grippe espagnole. Melbourne, capitale du Victoria, se débat depuis deux semaines avec une explosion d'infections au Covid-19, si bien que les habitants d'une dizaine de quartiers, où des foyers sont constatés, ont été forcés de s'isoler à nouveau. Une campagne à grande échelle de tests de dépistage est menée dans la ville, toutefois les autorités de l'État ont annoncé samedi que pas moins de 10.000 personnes avaient refusé de s'y soumettre. Parmi les 127 cas détectés à Melbourne en une journée, 16 l'étaient dans des logements sociaux confinés. En outre, un nonagénaire et un sexagénaire ont succombé à la maladie, portant le bilan des décès dus au nouveau coronavirus à 107 en Australie. Dans ce pays de 25 millions d'habitants, plus de 8.500 cas de Covid-19 ont été diagnostiqués depuis fin janvier. (Belga)