Les deux pilotes Ferrari, Charles Leclerc et Carlos Sainz, seront libres de se battre en piste en début de saison. Le patron de la Scuderia Mattia Binotto l'a affirmé sur le site de la Formule 1. "Il n'y a rien dans le contrat de Charles indiquant qu'il est le leader", a expliqué Binotto."Les deux seront libres de se battre en piste", a indiqué Binotto. "C'est important qu'ils ne se fassent pas de mal, c'est clair, mais ils recevront les mêmes opportunités, certainement en début de saison." Ferrari a par le passé souvent établi une hiérarchie claire entre ses deux pilotes. C'était le cas du temps de Michael Schumacher. Sebastian Vettel bénéficiait également du statut de premier pilote à son arrivée. Le quadruple champion du monde a ensuite été dépassé par Leclerc et a quitté l'écurie au terme de la saison. Son remplaçant, Sainz, qui provient de McLaren, pourra jouer ses chances. "Notre priorité est de prendre des points", a rappelé Binotto. "Dès lors, il se peut que dans certaines courses il soit important que les deux pilotes aident ou acceptent d'une manière ou d'une autre les décisions de l'équipe afin d'optimiser ce qui est dans l'intérêt de l'équipe." Ferrari a vécu en 2020 sa pire saison depuis quarante ans. Les bolides rouges ont terminé à une décevante sixième place au championnat des constructeurs. Leclerc et Vettel sont montés sur le podium trois fois chacun. (Belga)