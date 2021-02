Ferrari veut éviter de nouvelles déceptions en 2021

Ferrari a lancé sa saison 2021 de Formule 1 vendredi à l'occasion de la présentation officielle de l'équipe. Une nouvelle saison où l'écurie au cheval cabré voudra éviter les déceptions de la saison 2020. "La saison dernière était une immense déception. Nous savons que nous ne pouvons rééditer une telle saison et que nous devrons faire mieux en 2021", a déclaré Mattia Binotto, le team principal de Ferrari.La saison dernière, Ferrari avait terminé à la sixième place du classement des constructeurs et, sur le plan individuel, Charles Leclerc et Sebastian Vettel s'étaient classés respectivement 8e et 13e au classement des pilotes. "Je pense que c'est une question de mentalité, que ce soit au niveau de l'équipe ou des pilotes. En tant que team principal, je suis conscient de ma responsabilité en faisant partie d'une telle équipe. Je ne ressens pas de la pression mais de la responsabilité", a précisé Binotto. Pour cette nouvelle saison, l'écurie italienne alignera sa plus jeune paire de pilotes depuis 1968 avec Charles Leclerc, 23 ans, et Carlos Sainz, 26 ans, arrivé en provenance de McLaren pour remplacer Vettel, parti chez Aston Martin, le nouveau nom de Racing Point. "Réaliser que vous allez devenir un pilote Ferrari en Formule 1 change complètement votre vie", a réagi Sainz. "Mon objectif est d'être champion du monde dans les cinq ans et je suis certain que Ferrari est le meilleur endroit pour tenter d'atteindre ce but. Je pense que je suis au bon endroit, au bon moment." Ferrari dévoilera sa nouvelle monoplace, la SF21, le 10 mars prochain, soit deux jours avant le début des tests de pré-saison sur le circuit de Sakhir à Bahreïn du 12 au 14 mars. La saison de Formule 1 débutera le 28 mars prochain avec le Grand Prix de Bahreïn après le report du Grand Prix d'Australie, traditionnel rendez-vous du début de saison, au 21 novembre. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.