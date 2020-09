Fêtes de Wallonie - Les Fêtes de Wallonie se réinventent à Namur pour faire face à la crise sanitaire

Annulées dès avril en raison du coronavirus, les Fêtes de Wallonie auront finalement lieu dans une version 2.0 à Namur, ont annoncé mercredi leurs organisateurs. Outre plusieurs rendez-vous diffusés sur le web, quelques commémorations et spectacles seront tenus entre le 12 et le 21 septembre, avec une jauge de spectateurs réduite.Les festivités commenceront le 12 septembre avec une cérémonie d'hommage et de remerciements. La Ville de Namur, le Comité central de Wallonie et le Collège des comités de quartiers entendent notamment remercier celles et ceux qui ont oeuvré durant la crise. A ce titre, des "Gaillardes d'honneur" seront remises en lieu et place de de l'habituelle "Gaillarde d'argent". Cette céremonie ne sera pas accessible au public. En revanche, elle sera diffusée sur internet, comme l'ensemble des événements au programme. Des concerts "de remerciement" d'Attitude chante Johnny Halliday et Originam's seront par ailleurs accessibles à un nombre limité de spectateurs le même jour, en fonction des décisions du gouvernement fédéral. C'est aussi le cas d'un spectacle de folklore namurois (19 septembre) et de la messe en wallon (21 septembre). Les autres événements non accessibles au public sont l'hommage à François Bovesse (14 septembre), le concours musical "La Wallonie a du talent" (19 septembre) et la traditionnelle cérémonie du Souvenir (20 septembre). A défaut de concours de l'Echasse d'or, les Echasseurs namurois reprendront également du service de manière différente. Baptisé le "Défi des Champions", le rendez-vous qui les réunira sera retransmis sur le web le 20 septembre. En outre, les Namurois seront invités à retrouver les clés de la ville via un jeu proposé en collaboration avec ses commerçants. Une manière de déjà tourner le regard vers l'édition 2021 des "Wallos". A noter, enfin, que la chaîne locale Canal C couvrira certaines festivités en télévision. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.