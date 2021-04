FIBA Europe Cup - Ironi Nes Ziona soulève le trophée devant ses fans

Le club israélien du Ironi Nes Ziona a remporté la FIBA Europe Cup de basket, dimanche sur le parquet de la City Arena de Tel-Aviv, dimanche en Israël. Le club israélien, avec une foule acquise à sa cause, a battu les Polonais du Stal Ostrow sur le score de 82-74.Les Israéliens ont pu compter sur les 21 points en sortie de banc de leur ailier Nimrod Levi. Le pivot américain Jerome Meyinsse a aussi été décisif avec 14 points et 13 rebonds, permettant à son club, créé en 2005, de remporter son premier titre continental. Dans le match pour la 3e place, les Roumains d'Oradea se sont imposés 85-76 contre les Italiens de Parme. Le meneur américain Aaron Broussard et le Roumain Giordan Watson, avec respectivement 21 et 20 points, ont été déterminants. Mons-Hainaut avait vu son parcours dans cette compétition s'arrêter en quarts de finale. Les Renards ont d'ailleurs été battus par les futurs finalistes. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.