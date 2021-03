La grève qui avait touché l'aéroport de Liège (Liege Airport) est terminée, a indiqué l'aéroport mardi après-midi dans un communiqué.La direction et les syndicats ont trouvé un accord concernant la gestion des ravitailleurs. Le point central de l'accord porte sur une phase de test "ponctuée de rendez-vous après 6, 12 et 18 mois convenue entre les deux parties". Selon l'aéroport, l'objectif de cette phase test est de valider l'opérationnalité de l'organisation proposée, de gérer les fluctuations de l'activité, et de déterminer à échéance de 18 mois l'organisation des horaires qui permet de répondre aux objectifs de croissance de Liege Airport. Dans le cadre de cet accord, il a notamment été prévu d'octroyer une prime d'ancienneté "one shot", du passage en CDI de deux pompiers volontaires, de l'engagement de deux électro-mécaniciens et d'un ouvrier de maintenance. (Belga)