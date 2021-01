La Cellule d'action routière a décidé vendredi matin de lever la phase de vigilance renforcée sur les routes wallonnes à la suite de l'amélioration des conditions de circulation et des prévisions météorologiques plus favorables pour les 24 prochaines heures, signale-t-elle.Cependant, il est recommandé de rester prudent car les températures négatives attendues ce vendredi, cette nuit et samedi matin pourront provoquer localement la formation de plaques de glace. Le Centre régional de crise de Wallonie, le centre Perex et la Police Fédérale de la route, qui constituent ensemble la Cellule d'action routière, recommandent à tous les usagers de rester prudents et vigilants s'ils doivent emprunter le réseau routier et de se renseigner quant aux conditions de circulation sur le réseau wallon. Les usagers peuvent consulter les sites trafiroutes.wallonie.be ou inforoutes.be pour obtenir des informations en la matière. (Belga)