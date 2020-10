Fintech: Carrefour va céder 60% de Market Pay

L'enseigne de distribution Carrefour va céder 60% de sa plateforme de paiement Market Pay au fonds d'investissement AnaCap Financial Partners sur la base d'une valeur d'entreprise d'environ 300 millions d'euros, a-t-elle annoncé vendredi.Carrefour va céder cette part majoritaire de Market Pay à AnaCap Financial Partners, "un investisseur spécialisé dans les services financiers européens, afin d'en accélérer le développement et la diversification", indique un communiqué du distributeur. "Cette opération se traduira par la constatation d'une plus-value de cession de 245 millions d'euros dans les comptes du groupe", ajoute-t-il, tout en précisant que cette somme ne prend pas en compte les "frais" liés à sa mise en œuvre. L'opération, qui reste soumise à l'approbation des autorités de la concurrence, devrait être finalisée "au premier semestre 2021". Développée par Carrefour depuis 2016, Market Pay est une plateforme de paiement européenne "conçue pour répondre aux enjeux du commerce omnicanal du groupe", qui est présent à la fois dans le commerce en ligne et physique. Elle opère 1,3 milliard de transactions par an, gère 45.000 terminaux de paiement et 5 millions de cartes. Market Pay prévoit de réaliser un chiffre d'affaires "supérieur à 30 millions d'euros" en 2020. (Belga)

