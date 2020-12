L'Anglais Matthew Fitzpatrick a remporté le DP World Tour Championship, tournoi final de l'European Tour doté de 8 millions de dollars, à l'issue du quatrième et dernier tour, joué dimanche au Jumeirah Golf Estates de Dubaï. Après une dernière carte de 68, Thomas Detry a terminé 29e.Grâce à six birdies pour deux bogeys, Detry a grimpé de la 39e à la 29e place. Le Bruxellois de 27 ans a échoué à 11 coups de Fitzpatrick, qui a aussi joué quatre coups sous le par dimanche. Detry a réalisé une très belle saison 2020, loupant le cut à une seule reprise sur vingt tournois disputés. Grâce notamment à sept top-10, Detry a pris la 17e place de la Race to Dubaï, classement final de l'European Tour. Thomas Pieters, après une dernière journée ponctuée en 70 coups, a fini 36e du tournoi et 45e de la Race to Dubaï. Lee Westwood, vainqueur du tournoi en 2009 et 2e dimanche, a lui remporté le classement final. - Classement final 1. Matthew Fitzpatrick (Ang) 273=68-68-69-68 -15 2. Lee Westwood (Ang) 274=70-68-68-68 3. Viktor Hovland (Nor) 275=71-69-66-69 . Patrick Reed (USA 275=70-64-71-70 5. Sami Välimäki (Fin) 276=69-69-69-69 . Laurie Canter (Ang) 276=71-66-68-71 7. Viktor Perez (Fra) 278=67-74-69-68 8. Branden Grace (AfS) 279=72-66-72-69 . Tyrrell Hatton (Ang) 279=69-68-74-69 10. Tommy Fleetwood (Ang) 281=69-69-74-69 . Collin Morikawa (USA) 281=72-70-69-70 . Andy Sullivan (Ang) 281=71-71-67-72 . Adri Arnaus (Esp) 281=71-68-67-75 29. Thomas Detry (Bel) 284=74-73-69-68 36. Thomas Pieters (Bel) 286=71-70-75-70 (Belga)