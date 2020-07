À partir de jeudi, l'opérateur d'autocars longue distance Flixbus proposera des voyages directs au départ de la Belgique vers de nouvelles destinations au Royaume-Uni, au Luxembourg, en Suisse et en Italie. Les mesures d'hygiène et de sécurité requises seront appliquées, assure mercredi la compagnie dans un communiqué.À partir du jeudi 2 juillet, les autocars Flixbus relieront Bruxelles, Anvers, Bruges, Courtrai et Gand à plus de 40 villes européennes, avec de nouvelles destinations au Royaume-Uni, au Luxembourg, en Suisse et en Italie. "L'horaire actuel vers les Pays-Bas et la France sera intensifié, de nouvelles lignes seront ajoutées et les fréquences sur les lignes existantes seront augmentées", a déclaré la compagnie. Les nouvelles destinations internationales sont Londres, Luxembourg, Bâle et Milan. Des voyages plus fréquents au départ de la Belgique vers Lille, Paris et Amsterdam seront mis en place. Outre Amsterdam, d'autres destinations néerlandaises seront accessibles, dont Nimègue (Nijmegen), Rotterdam, Arnhem et Delft. Flixbus lance également jeudi quatre lignes britanniques intérieures au départ de Londres, à destination de Bristol, Guildford, Birmingham et Portsmouth. La compagnie d'autocars assure que les véhicules seront complètement désinfectés après chaque trajet. Une température fraîche sera maintenue constamment grâce à une aération fréquente et le filtre de la climatisation sera remplacé régulièrement. L'embarquement et le débarquement ne se feront dans un premier temps que par la porte de derrière. Les passagers pourront s'y désinfecter les mains. Le contrôle des billets se fera également sans contact. Qui plus est, les passagers devront porter un masque buccal et seront priés de garder une distance de 1,5 mètre à l'arrêt, ainsi que lors de l'embarquement et du débarquement. (Belga)