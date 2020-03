La compagnie de bus allemande FlixBus ressent également une diminution de la demande de voyages en raison de l'épidémie de coronavirus. Interrogée, une porte-parole de la société n'a pas été en mesure de préciser l'ampleur de l'impact. Il apparait en tous les cas que "les gens voyagent actuellement beaucoup moins" et que "FlixBus a pris des mesures pour contrecarrer les éventuelles conséquences économiques".L'entreprise, qui opère également en Belgique, a annulé mardi toutes les liaisons à l'intérieur de l'Italie, pays européen le plus sévèrement touché par le coronavirus, et de l'Italie vers l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse jusqu'au 3 avril au moins. (Belga)