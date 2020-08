FNG - JBC ne reprendra finalement pas Fred & Ginger ni Baker Bridge

Claes Retail Group (CRG), le holding familial qui possède la chaîne de vêtements JBC, ne reprendra finalement pas les marques Fred & Ginger et Baker Bridge, a-t-il annoncé vendredi soir, contrairement à ce qui a été dévoilé jeudi. Les marques de vêtements pour enfants seront cependant vendues à JBC à l'avenir.Outre la nouvelle de la disparition des magasins Fred & Ginger et Baker Bridge, l'entreprise déclare également vouloir faire "un digne troisième pilier" de la marque de mode CKS, qu'elle reprend bien, aux côtés de JBC et Mayerline. Au total, 53 employés devraient pouvoir passer de CKS à CRG. Sept des 23 magasins CKS seront conservés, et la marque restera également disponible dans quatorze galeries Inno ainsi que dans la boutique en ligne du CKS. (Belga)

