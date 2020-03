Formation fédérale - Les discussions se poursuivent, avec les écologistes

Les discussions en cours à la présidence de la Chambre sous la houlette des deux chargés de mission royale, Patrick Dewael et Sabine Laruelle, étaient toujours en cours dimanche vers 20h30. Les présidents de parti autour de la table essaient de se mettre d'accord sur les conditions d'un soutien externe au gouvernement fédéral actuel, minoritaire et en affaires courantes, afin de lui permettre de faire face à la pandémie de coronavirus et ses conséquences, a-t-on appris à bonne source.La réunion a commencé vers 14h avec six partis -le PS, le sp.a, le MR, l'Open Vld, le CD&V et la N-VA- qui ont été rejoints en fin de journée par Ecolo et Groen. Les Verts ont en effet affiché leur volonté d'accorder un soutien extérieur au gouvernement dans les circonstances actuelles. Peu d'informations ont filtré sur le contenu de la réunion. Le quotidien "De Tijd" évoquait la possibilité de pouvoirs spéciaux accordés au gouvernement. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.