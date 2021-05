Engagé cette saison en Formule 3, Amaury Cordeel n'a pas su entrer dans les points lors des trois courses de Barcelone, en Espagne.Après deux saisons en Formule Renault Eurocup, l'Anversois Amaury Cordeel est passé en Formule 3 cette saison. Mais le pilote Campos Racing n'est pas parvenu à prendre le moindre point lors des trois courses de la manche inaugurale. Samedi, il a terminé 26e de la Course 1 avant de progresser de dix rangs en terminant 16e de la Course 2. Dimanche, il a terminé 25e de la Course 3. Les courses ont respectivement été remportées par le Russe Alexander Smolyar (ART Grand Prix), le Britannique Olli Caldwell (Prema Racing) et le Norvégien Dennis Hauger (Prema Racing). À noter que cette manche marquait le retour à la compétition de l'Américain Juan Manuel Correa, impliqué dans l'accident qui a coûté la vie au Français Anthoine Hubert à Spa-Francorchamps en 2019. Il a terminé 10e de la Course 2. La deuxième manche aura lieu au Castellet, en France, du 25 au 27 juin. (Belga)