Jérôme D'Ambrosio a réalisé le 6e chrono de la super-pole après avoir occupé la même position à l'issue des qualifiactions du e-Prix de Berlin, mercredi après-midi. Au volant de sa Mahindra a accusé 572/1000es de seconde de retard sur le meilleur chrono de cette super-pole réalisée par Antonio Felix Da Costa en DS Techeetah. Le leader portugais du championnat s'élancera en tête de cette 6e épreuve de la saison 2019-2020 sur le coup de 19h00 devant son équipier et tenant du titre le Français Jean-Eric Vergne 2e à 322/1000es.Stoffel Vandoorne, en problèmes toute la journée avec sa Mercedes EQ, n'a réalisé que le 16e chrono des 24 concurrents. Son équipier le Néerlandais Nick de Vries s'en est beaucoup mieux tiré avec le 5e temps. Le championnat 2019-2020 de Formule électrique était à l'arrêt depuis 150 jours en raison de la pandémie de Covid-19. Seules cinq courses ont pu être disputées. Pour rattraper le temps perdu, les organisateurs ont programmé pas moins de six courses à huis clos en neuf jours sur le circuit berlinois du Tempelhof. La 7e manche du championnat est prévue ce jeudi. Suivront ensuite la 8e le samedi 8, la 9e le dimanche 9, la 10e le mercredi 12 et enfin la 11e le jeudi 13 août. Da Costa est en tête du classement du championnat avec 67 points. Stoffel Vandoorne est sixième (38), Jérôme D'Ambrosio est dix-huitième (3). (Belga)