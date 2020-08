Fort développement de fumée dans un incendie industriel à côté de l'A12 à Stabroek

Un incendie industriel, dégageant une forte fumée, s'est développé samedi après-midi dans un hangar près de l'autoroute A12 à Stabroek et de la zone portuaire d'Anvers. Les pompiers des zones de Rand et d'Anvers sont sur place pour lutter contre l'incendie.La sortie Stabroek de l'A12 en direction des Pays-Bas est temporairement fermée, tout comme la N111 de Stabroek à Wuustwezel. En raison de la fumée, il est préférable de garder les fenêtres et les portes fermées et d'arrêter la ventilation dans la voiture. (Belga)

