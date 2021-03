L'appel à la grève nationale lancé par les syndicats CSC et FGTB entraîne de fortes perturbations sur le fonctionnement des transports publics en Région bruxelloise. Pour les métros, seule la ligne 1 roule sur le tronçon entre les stations Gare de l'Ouest et Montgomery. Les autres lignes de métro ne circuleront pas ce lundi, indique la Stib.Sept grandes lignes de tram sur 17 sont également en service (lignes 3, 4, 7, 8, 9, 82 et 92) ce lundi matin, tandis qu'un bus sur cinq circule (lignes 36, 46, 53, 58, 59, 65, 71, 87, 89, 95). (Belga)