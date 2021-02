Le groupe Fox News a annulé l'émission du présentateur Lou Dobbs, de la chaîne Fox Business, petite soeur de Fox News, qui était l'un des plus ardents soutiens de l'ancien président américain Donald Trump parmi les vedettes de l'antenne.La décision intervient au lendemain de l'assignation en diffamation de Fox News et de Lou Dobbs par la société informatique Smartmatic, qui leur réclame 2,7 milliards de dollars pour avoir relayé des théories complotistes l'impliquant à tort. "Fox News Media étudie régulièrement des changements de grille et a prévu de lancer de nouveaux formats adaptés à cette période post-électorale, notamment sur Fox Business", a indiqué à l'AFP une porte-parole de Fox News. L'annulation "fait partie de ces changements", a-t-elle ajouté. "Une nouvelle émission" sur cette case (17h00 à 18h00) "sera annoncée prochainement". L'émission de Lou Dobbs avait la meilleure audience de la chaîne, avec un peu plus de 300.000 téléspectateurs en moyenne chaque soir. Agé de 75 ans, Lou Dobbs a, au compteur, près de quatre décennies de chaînes d'information continue, dont dix pour son émission "Lou Dobbs Tonight". Après l'élection présidentielle, le présentateur a inlassablement relayé les accusations de fraude massive venant du camp Trump, évoquant "corruption" et "irrégularités", qu'aucun élément tangible n'a pu étayer. Lou Dobbs a notamment invité celle qui fit un temps partie de l'équipe juridique de Donald Trump, l'avocate Sidney Powell, qui a présenté, à l'antenne, sa théorie, jamais démontrée, d'un complot international pour priver le président sortant d'une réelection. "Lou Dobbs est formidable", a réagi Donald Trump dans un message repris par plusieurs de ses proches sur les réseaux sociaux ainsi que par des médias américains. "Personne n'aime l'Amérique autant que Lou." L'ancien président a indiqué qu'il s'intéresserait de près à la prochaine destination du présentateur. (Belga)