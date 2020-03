Franklin Six (Bingoal - Wallonie Bruxelles) s'est fracturé la clavicule mardi. Le coureur belge de 23 ans sera opéré mercredi."Clavicule Cassée en trois aujourd'hui. Opération demain 11h. Pas de Gent-Wevelgem cette année...", a twetté Franklin Six mardi. Franklin Six, le neveu de Frank Vandenbroucke, était déjà passé sur le billard en juillet dernier pour se faire opérer du dos, une blessure qui a perturbé sa saison 2019. (Belga)