Le champion du monde Julian Alaphilippe (Elegant-Quick Step), alors en tête du Tour des Flandres avec Wout van Aert (Jumbo-Visma) et le Néerlandais Mathieu van der Poel, a lourdement chuté à 35 kilomètres de l'arrivée du 'Ronde'. Le Français a percuté une moto et s'est fracturé les 2e et le 4e métacarpiens de la main droite, a annoncé son équipe belge.Alaphilippe était en troisième position du groupe de tête quand il n'a pas pu éviter une moto, roulant au ralenti sur le côté droit de la route. Le Français de 28 ans, les yeux rivés sur son compteur, est longtemps resté au sol et a été contraint à l'abandon pour sa dernière course de la saison. Emmené à l'hôpital, Alaphilippe a subi une imagerie qui a révélé des fractures aux 2e et 4e métacarpiens de la main droite. Le champion du monde sera opéré lundi matin à Herentals pour le professeur De Schrijver. (Belga)