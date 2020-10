France: cinq morts dans la collision d'un ULM et d'un avion de tourisme en Indre-et-Loire

Cinq personnes sont mortes samedi dans la collision d'un ULM et d'un avion de tourisme à Loches (France), a-t-on appris samedi auprès de la préfecture."Un petit ULM transportant deux personnes et un avion de tourisme de type DA40 transportant trois personnes se sont télescopés aux alentours de 16h30-17h00, le premier atterrissant sur la clôture d'une maison à Loches, sans faire de victime supplémentaire, le second à plusieurs centaines de mètres dans un secteur inhabité", a indiqué à l'AFP Nadia Seghier, secrétaire générale de la préfecture d'Indre-et-Loire. (Belga)

