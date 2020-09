France : deux jeunes de 17 et 25 ans tués dans une fusillade

Deux jeunes hommes de 17 et 25 ans ont été tués et un troisième, âgé de 16 ans, blessé dans une fusillade à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis) dans la nuit de lundi à mardi, a-t-on appris de sources proches de l'enquête.Une rixe a éclaté aux alentours de minuit dans une cité de cette ville populaire située au nord de Paris, selon une source, qui précise que les jours de l'adolescent blessé ne sont pas en danger. La police avait été alertée par un appel d'urgence pour des coups de feu. Sur place, la brigade anti-criminalité a découvert un homme blessé, transporté à l'hôpital. Puis les deux autres victimes, qui sont décédées sur place, selon une source policière. Douze personnes ont été placées en garde à vue pour meurtre et tentative de meurtre en bande organisée, a indiqué à l'AFP le parquet de Bobigny. L'enquête a été confiée à la brigade criminelle. (Belga)

