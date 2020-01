France: hausse de 130% des faits racistes et xénophobes en 2019

Le nombre de faits racistes et xénophobes, pour une large partie des menaces, a très fortement augmenté en 2019 avec une hausse de plus de 130%, selon un bilan du ministère de l'Intérieur rendu public dimanche.Après avoir enregistré un repli sur les deux dernières années, ils ont augmenté en 2019, avec 1.142 faits comptabilisés (contre 496 en 2018). "Pour l'essentiel, ces faits relèvent de la catégorie des +menaces+ (977)", recense le ministère. L'Intérieur constate également une hausse des faits à caractère antisémite, 687 en 2019 contre 541 l'année dernière, soit une augmentation de 27%. Ces derniers faits se décomposent en 151 "actions", une catégorie qui regroupe les atteintes aux personnes et aux biens comme les dégradations, vols ou violences physiques et 536 "menaces" à l'instar de propos ou gestes menaçants, inscriptions, tracts, courriers, détaille le ministère de l'Intérieur. "La hausse des faits antisémites en 2019 s'explique exclusivement par l'augmentation des menaces, à hauteur de 50% par rapport à 2018, les actions ayant quant à elles diminué de 15%. Les faits les plus graves, les atteintes aux personnes, sont même en net recul, de 44%", fait valoir le ministère. Selon le bilan du ministère, le nombre de faits "antichrétiens" est toujours le plus important du total des actes et faits antireligieux mais il est "stable". Les 1.052 faits recensés se décomposent en 996 actions et 56 menaces. "Les actions décomptées consistent essentiellement en atteintes aux biens à caractère religieux", commente l'Intérieur. Les faits antimusulmans demeurent "relativement faibles" (154 faits, qui se décomposent en 63 actions et 91 menaces), mais ils sont en hausse par rapport à 2018 (100 faits). "Là encore, l'essentiel des actions concernent des atteintes aux biens religieux", souligne le ministère dans un communiqué. "Alors que nous commémorons le 75ème anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz, la permanence de la haine antisémite, et plus généralement l'inquiétante banalisation des propos et comportements racistes et xénophobes, appellent un sursaut de conscience de notre société ainsi qu'une condamnation ferme et claire de l'ensemble des responsables politiques qui s'inscrivent dans le champ républicain", ont déclaré le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner et son secrétaire d'Etat, Laurent Nuñez, dans le communiqué. (Belga)

