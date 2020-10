Dix personnes, dont deux pompiers, sont portées disparues vendredi dans la région de Nice (Sud-Est de la France) à la suite de pluies intenses qui ont provoqué des crues qualifiées d'"exceptionnelles" par l'agence météorologique Météo France.Deux pompiers ont été portés disparus dans la soirée, alors qu'ils menaient des opérations de secours, ont indiqué les sapeurs-pompiers des Alpes-Maritimes. "Il s'agit de deux pompiers, un officier sapeur et un pompier volontaire, qui ont été emportés dans leur véhicule, des collègues les ont vus partir dans l'eau à Bollène-Vésubie", a indiqué à l'AFP le député LR Eric Ciotti, présent au centre d'opération des pompiers. Les autorités locales avaient d'abord indiqué à l'AFP que deux personnes ont été portées disparues à Roquebillière, une commune de 1.800 habitants située à une cinquantaine de kilomètres au Nord de Nice. Il s'agirait de "deux personnes réfugiées sur le toit d'une maison, la maison s'est effondrée, les pompiers les ont vus partir" dans l'eau, a indiqué à l'AFP M. Ciotti. Une troisième personne a ensuite été portée disparue à Tende, dans le parc du Mercantour. D'après le dernier bilan des pompiers, cinq autres personnes étaient recherchées, sans précisions sur les communes où elles avaient été vues pour la dernière fois. Dans l'après-midi, un pont s'était effondré sous la pression des eaux dans la même zone, selon les pompiers. "Les dégâts sont considérables à Saint-Martin-Vésubie, qui est l'épicentre du phénomène, il est tombé 235 mm d'eau en quelques heures", a dit à l'AFP le député LR des Alpes-Maritimes. Le département des Alpes-Maritimes se prépare à faire face au "pic" de précipitations plus tard dans la soirée, les autorités conseillant à la population de ne pas sortir. La rivière Var, sortie de son lit, envahissait totalement la chaussée à l'approche de l'aéroport de Nice, a constaté un journaliste de l'AFP. La ville de Nice, sur la Côte d'Azur, a pris vendredi des mesures de précaution, ouvrant des centres d'hébergement d'urgence et interdisant l'accès à la célèbre Promenade des Anglais en bord de mer. L'aéroport de Nice, le deuxième de France après les aéroports de Paris, a conseillé sur Twitter aux voyageurs "de ne pas venir sur l'aéroport et de se rapprocher de leurs compagnies aériennes". (Belga)