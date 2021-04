France: le Sénat vote un texte nettement durci pour restreindre le port du voile

Le Sénat français dominé par l'opposition de droite a adopté lundi en première lecture le projet de loi sur le "séparatisme" après l'avoir nettement durci, avec des mesures contre le port du voile ou renforçant la "neutralité" à l'université, vivement critiquées par la gauche.Renommé projet de loi "confortant le respect des principes de la République et de lutte contre le séparatisme", il a été voté par 208 voix pour et 109 contre. Députés et sénateurs vont maintenant tenter de trouver un accord sur un texte commun en commission mixte paritaire (CMP). En cas d'échec, une nouvelle lecture sera organisée dans chacune des chambres, l'Assemblée nationale ayant au final le dernier mot. Voulu comme un "marqueur" du quinquennat Macron, le projet de loi prévoit des mesures sur la neutralité du service public, le contrôle renforcé des associations, une meilleure transparence de l'ensemble des cultes et de leur financement, l'instruction à domicile, ou encore la lutte contre les certificats de virginité ou la polygamie. (Belga)

