Le maire LR de Levallois-Perret Patrick Balkany et son épouse Isabelle, condamnés mercredi en appel à trois ans de prison ferme et dix ans d'inéligibilité pour fraude fiscale, renoncent à se pourvoir en cassation, a-t-on appris auprès de l'avocat de Mme Balkany."Ils ont pris la décision de ne pas se pourvoir en cassation", a déclaré à l'AFP Me Pierre-Olivier Sur, confirmant une information de BFMTV, se refusant à tout autre commentaire. Si aucun recours n'est effectivement déposé dans le délai légal de cinq jours, cette condamnation des édiles sera donc définitive. (Belga)