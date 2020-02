France: un militaire de 19 ans agresse un gendarme, possible acte terroriste

Un militaire de 19 ans a agressé un gendarme à l'arme blanche lundi dans l'est de la France avant d'être blessé par balles, a indiqué la justice française, n'excluant pas un acte terroriste.L'attaque a été commise en plein milieu d'après-midi contre une gendarmerie à Dieuze, une localité de 3.000 habitants, par le jeune militaire armé d'un couteau. Elle avait été précédée d'un appel reçu par la gendarmerie avertissant d'un acte de ce type, et dont l'auteur se revendiquait du groupe Etat islamique, selon le procureur de la République de Metz, Christian Mercuri. "Il faut mettre en rapport les faits avec un appel reçu par le centre opérationnel de la gendarmerie peu avant dans lequel un individu a déclaré qu'il était militaire, qu'il allait y avoir un carnage à Dieuze et qu'il se revendiquait de l'Etat islamique", a déclaré le magistrat. Le Parquet national antiterroriste de Paris doit désormais dire s'il se "saisit ou pas" de cette affaire, a-t-il poursuivi. (Belga)

