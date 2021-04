François Fornieri, actionnaire principal de Mithra, aurait été inculpé, mercredi en fin de journée, pour délit d'initié, selon différents médias qui se basent sur les propos d'un avocat de l'homme d'affaires liégeois. Aucun détail concernant le sort réservé à Luciano D'Onofrio (directeur sportif de l'Antwerp FC) et Samuel Di Giovanni (patron de la société de gardiennage Protection Unit) n'a filtré.Les trois hommes ont été interpellés à leur domicile mercredi matin, par des équipes de la police judiciaire fédérale de Liège appuyées par des enquêteurs de l'Office central pour la répression de la corruption (OCRC). MM. Fornieri, D'Onofrio et Di Giovanni ont été auditionnés comme suspects dans un dossier concernant "des achats douteux", fin 2018 et début 2019, d'actions de la société pharmaceutique cotée Mithra, rapportait ce matin Le Vif/L'Express. (Belga)