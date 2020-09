Frederik Van Lierde, 41 ans, a tiré un trait sur sa carrière de triathlète professionnel. Le Flandrien, champion du monde d'Ironman à Hawaii en 2013, a fêté ses adieux en s'adjugeant une dernière victoire dimanche midi dans sa ville natale de Menin, qui pour l'occasion avait organisé la 1re édition du Decospan Triathlon, une épreuve de moyenne distance (1,9 km de natation, 90 km de vélo et 21 km à pied).Le lauréat du Mérite sportif de 2013 et élu Sportif belge cette même année, aurait voulu conclure sa carrière en tentant de devenir le recordman absolu sur l'Ironman de Nice, le 11 octobre, mais l'annulation de l'événement l'a obligé à anticiper ses adieux. Devant ses supporters, Van Lierde a effectué quasi intégralement la course en tête dimanche autour de Menin. Au final il a remporté sa dernière victoire en 3h40:57, devant Pieter Heemeryck (3h41:02) et Bart Aernouts (3h41:05) qui de manière très complaisante et en gentlemen ont laissé tous les honneurs au triathlète local. Kenneth Vandendriessche s'est classé 4e (3h42:04), devant Sybren Baelde (3h42:08) et Bert Jammaer (3h50:30). Chez les dames, Katrien Verstuyft s'est montrée la plus rapide, en 4h15:58, devant l'Italienne Marta Bernardi (4h23:09) et Amber Rombaut (4h30:13), par ailleurs victorieuse chez les espoirs. Sportif de haut niveau à la Défense, Van Lierde va désormais se consacrer à sa carrière militaire et poursuivre plus intensément ses activités de coach en triathlon. Ancien nageur, "Fré" a débuté en triple effort en 1997. A l'âge de 23 ans, il remporte sa 1re victoire en devenant champion de Belgique élite (2002) et devient vice-champion d'Europe espoirs. Se trouvant de meilleures dispositions sur les longues distances, il réussit son entrée en matière en remportant le titre continental sur la distance en 2007. Son 1er succès sur Ironman a lieu à Nice, en 2011. Un lieu qui marquera l'histoire et la carrière du triathlète belge, puisqu'il s'y imposera à 5 reprises dont la dernière fois en 2018. Le sacre le plus important de Frederik Van Lierde reste celui d'Hawaii, en 2013, lorsqu'il devient champion du monde d'Ironman (en 8h12 :29). Deuxième Belge lauréat de ce mythique triathlon complet, il succède à Luc Van Lierde, qui n'a aucun lien de parenté avec lui, mais est son entraîneur depuis 2011. Au total, Van Lierde a remporté 9 courses Ironman (Hawaii, 5x Nice, Afrique du Sud, Mexique, Lanzarote) et a en plus réussi 3 top-10 à Hawaii, La Mecque du triathlon de longue distance (3e en 2012, 8e en 2014 et 10e en 2016). Il compte également 4 titres sur Ironman 70.3. (Belga)