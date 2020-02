Le parquet norvégien a inculpé lundi pour "homicide" et "acte terroriste" l'auteur d'une fusillade dans une mosquée des environs d'Oslo l'été dernier, également accusé du meurtre de sa demi-soeur.Philip Manshaus, 22 ans, a été arrêté après avoir ouvert le feu le 10 août au centre islamique Al-Noor à Baerum, une banlieue résidentielle d'Oslo, sans faire de blessés graves. Le corps de sa demi-soeur de 17 ans avait plus tard été retrouvé à leur domicile. Adoptée par la conjointe du père de Manshaus, Johanne Zhangjia Ihle-Hansen, a été tuée de quatre balles, avait indiqué en septembre la police locale. Les autorités avaient confirmé les motivations racistes de Philip Manshaus en établissant qu'il avait aussi tué sa demi-soeur parce qu'elle était d'origine chinoise. Selon l'acte d'inculpation, le Norvégien est poursuivi pour "homicide" contre sa demi-soeur, et pour "acte terroriste" avec "intention de créer la terreur au sein de la population". En septembre, Manshaus avait reconnu les faits mais a rejeté les chefs qui le visent aujourd'hui. Son procès doit commencer le 7 mai. (Belga)