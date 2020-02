La directrice du Fonds monétaire international (FMI) a affirmé dimanche que le coronavirus mettait "en péril" la reprise de l'économie mondiale lors d'une réunion du G20 à Ryad, qui s'est dit prêt à agir pour limiter les "risques" sur la croissance."Le virus Covid-19, une urgence sanitaire mondiale, a perturbé l'activité économique en Chine et pourrait mettre en péril la reprise", a déclaré Kristalina Georgieva devant les ministres des Finances et gouverneurs des banques centrales des vingt premières économies dans la capitale saoudienne. En janvier, le FMI avait prédit une croissance globale de 3,3 % pour 2020, contre 2,9% en 2019. Lors du sommet à Ryad, Mme Georgieva a affirmé que l'impact du nouveau coronavirus sur la croissance serait d'environ 0,1 point. "La reprise de l'économie prévue (...) est fragile", a ajouté la cheffe du FMI, citée dans un communiqué. La croissance chinoise s'établirait à 5,6% en baisse de 0,4 point comparé aux estimations de janvier. Le virus a fait 2.345 victimes en Chine, coupant les transports, perturbant les échanges commerciaux et attisant l'inquiétude des investisseurs, les entreprises étant obligées de suspendre leur activité. "J'ai informé le G20 que, même en cas d'endiguement rapide du virus, la croissance en Chine et dans le reste du monde serait touchée", a déclaré Mme Georgieva. "Le G20 est un forum important pour aider à mettre l'économie mondiale sur une base plus solide", a insisté la cheffe du FMI, exhortant les pays membres à coopérer pour contenir la propagation du virus. (Belga)