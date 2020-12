Manchester City a annoncé vendredi dans un communiqué que deux coéquipiers de Kevin De Bruyne, l'attaquant Gabriel Jesus et le défenseur Kyle Walker, avaient été testés positifs au Covid-19, ainsi que deux membres du staff."Les quatre personnes vont se placer en période d'isolement, en conformité avec le protocole de quarantaine mis en place par la Premier League et le gouvernement britannique", écrit aussi le club, qui leur souhaite une "guérison rapide". Les joueurs professionnels contaminés par le nouveau coronavirus doivent s'isoler au moins dix jours ce qui signifie que les deux joueurs vont au moins rater la réception de Newcastle samedi pour la 15e journée, le déplacement à Everton le 28 pour la 16e et le choc du 3 janvier à Chelsea. S'ils sont testés négatifs d'ici là, ils devraient pouvoir revenir pour la demi-finale de Coupe de la Ligue, dont City est le triple tenant du titre, à Manchester United, le 6 janvier. (Belga)